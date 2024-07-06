Как правильно спланировать маленький дачный участок: 7 советов

Эксперты рассказали, как грамотно спланировать и благоустроить загородный участок площадью около 6 соток Чем меньше дачный участок, тем сложнее его спланировать так, чтобы уместилось все необходимое и еще осталось пространство для отдыха и досуга.
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