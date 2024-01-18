В Белоруссии задержали агента СБУ

В результате оперативных действий белорусских правоохранительных органов был задержан гражданин Украины, который занимался переправкой через границу в Белоруссию огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и беспилотных летальных аппаратов .
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