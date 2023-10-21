Рецензия: Artik & Asti – «Вселенная». Печальная песня о счастливой любви

2023, S&P Digital, Self Made Оценка: 7 из 10. Если сравнивать чартовые показатели группы Artik & Asti и её бывшей солистки Anna Asti, то «мы учителей далёко превзошли»: Анна берёт и количеством и качеством, выпустив с начала сольной карьеры уже два альбома и дюжину хитов.
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