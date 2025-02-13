«Мы ожидаем, что он сможет выспаться»: освобождённый из американской тюрьмы россиянин Винник вернулся в Москву

Гражданин РФ Александр Винник, освобождённый из тюрьмы в США, прилетел в Москву. Программист был задержан в 2017 году по запросу американских властей в Греции, он провёл в парижской и калифорнийской тюрьмах почти восемь лет.
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