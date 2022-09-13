Жители Ростова-на-Дону и Аксая сообщают о работе ПВО ночью 13 сентября

Жители Ростова и Аксая рассказали о якобы сработавшей системе ПВО ночью 13 сентября. В соцсетях публикуются видео, на которых можно рассмотреть, как ночное небо окрашивается в яркий цвет, после этого слышен громкий звук, напоминающий взрыва.