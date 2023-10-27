Дом без ОКНа, часть I: о споре, в котором градозащитники и волонтеры вчистую проигрывают коммерсантам

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Сегодняшний российский расклад — 155 тысяч объектов культурного наследия, включенных в реестр, примерно 120 тысяч вновь выявленных ОКН и гораздо больше исторических зданий, не имеющих охранного статуса и перспектив его получить.

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