Дом без ОКНа, часть I: о споре, в котором градозащитники и волонтеры вчистую проигрывают коммерсантам

Сегодняшний российский расклад — 155 тысяч объектов культурного наследия, включенных в реестр, примерно 120 тысяч вновь выявленных ОКН и гораздо больше исторических зданий, не имеющих охранного статуса и перспектив его получить.
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