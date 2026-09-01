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Профессор Сергеев: МРТ без назначения врача может быть бесполезным

Профессор Сергеев: МРТ без назначения врача может быть бесполезным

 © wedmoments.stock/Shutterstock/FOTODOM С 1 сентября 2026 года вступают в силу новые правила для рентгена и МРТ.

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