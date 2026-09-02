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Известный шеф-повар запускает новый ресторан в центре Барнаула

Известный шеф-повар запускает новый ресторан в центре Барнаула

В Барнауле готовится к открытию новый ресторан "Сад, вино и грядки". Проект запускают шеф-повар Сергей Тернов и его супруга Татьяна, сообщает "Алтайская недвижимость".

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