Китай опубликует Белую книгу о стратегии КПК по управлению Сицзаном в новую эпоху

Пекин, 9 ноября /Синьхуа/ -- Пресс-канцелярия Госсовета КНР в пятницу опубликует Белую книгу, озаглавленную "Стратегия КПК по управлению Сицзаном в новую эпоху: практика и исторические достижения", а также проведет пресс-конференцию.
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