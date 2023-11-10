Китай опубликует Белую книгу о стратегии КПК по управлению Сицзаном в новую эпоху

Пекин, 9 ноября /Синьхуа/ -- Пресс-канцелярия Госсовета КНР в пятницу опубликует Белую книгу, озаглавленную "Стратегия КПК по управлению Сицзаном в новую эпоху: практика и исторические достижения", а также проведет пресс-конференцию.