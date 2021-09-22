Телеканал RTVI

192 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Сколько можно эту чушь продолжать!? Ну невозможно выздороветь после поражения современным боевым отравляющим веществ...В деле об отравле...
  • Malina
    а что делал Тимур Бекмансуров в Перми? Он гражданин России? Как попал в Университет? Бюджетник или нет? На каком кур...Пермский универси...
  • Анатолий Селиванов
    несмотря на Требования Роскомнадзора свора насрального и айти- гиганты дотянули до 17.09.2021 года и видимо запустили...Google потребовал...

Cуд в США приговорил россиянина Никитина к 28 месяцам тюрьмы

Cуд в США приговорил россиянина Никитина к 28 месяцам тюрьмы

Россиянин Олег Никитин приговорен в США к двум годам и четырем месяцам тюремного заключения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката россиянина Алексея Тарасова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх