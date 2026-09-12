Авдеев оценил изменения в Меленках и благоустройство общественных зон

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в рамках рабочей поездки посетил Меленковский округ, где ознакомился с текущим состоянием благоустройства общественных зон и дворовых территорий, а также провёл встречу с жителями.
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