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Авдеев оценил изменения в Меленках и благоустройство общественных зон

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в рамках рабочей поездки посетил Меленковский округ, где ознакомился с текущим состоянием благоустройства общественных зон и дворовых территорий, а также провёл встречу с жителями.

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