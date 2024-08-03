Жительницу Техаса заподозрили в угрозах Трампу и ношении оружия без лицензии

Global Look Press/IMAGO/Annabelle Gordon / CNP /Me В США полицейские задержали жительницу Техаса. Ее подозревают в угрозах в адрес кандидата в президенты США Дональда Трампа и ношении оружия без лицензии, пишет CNN.
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