Премьер Грузии Кобахидзе пообещал искоренить русофобию в зародыше

Действующие в Грузии власти видят своей главной задачей пресечение русофобии на корню в подтверждение традиционного гостеприимства нации и предотвращения искусственно навязываемых стране конфликтов.
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