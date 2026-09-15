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Премьер Грузии Кобахидзе пообещал искоренить русофобию в зародыше

Премьер Грузии Кобахидзе пообещал искоренить русофобию в зародыше

Действующие в Грузии власти видят своей главной задачей пресечение русофобии на корню в подтверждение традиционного гостеприимства нации и предотвращения искусственно навязываемых стране конфликтов.

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