Михаил Онуфриенко: Наглядно о реально работающей на врага ведущей социальной сети России ВКонтакте

Наглядно о реально работающей на врага ведущей социальной сети России ВКонтакте. И это лишь один из множества подобных материалов, регулярно публикуемых ВК ГОДАМИ - я с ребятами еще 5 лет назад в Севастополе столкнулся с тем, что ВК не просто размещало материалы, публиковавшиеся агентурой Хунты … .