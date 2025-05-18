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Михаил Онуфриенко: Наглядно о реально работающей на врага ведущей социальной сети России ВКонтакте

Михаил Онуфриенко: Наглядно о реально работающей на врага ведущей социальной сети России ВКонтакте

Наглядно о реально работающей на врага ведущей социальной сети России ВКонтакте. И это лишь один из множества подобных материалов, регулярно публикуемых ВК ГОДАМИ - я с ребятами еще 5 лет назад в Севастополе столкнулся с тем, что ВК не просто размещало материалы, публиковавшиеся агентурой Хунты … .

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