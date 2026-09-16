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ТОЛК

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Экзамены еще впереди, а спрос на репетиторов уже взлетел в Алтайском крае

Экзамены еще впереди, а спрос на репетиторов уже взлетел в Алтайском крае

В августе спрос на дополнительные занятия в Алтайском крае увеличился на 18% по сравнению с июлем. Такие данные "Толку" приводит "Авито Услуги".

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