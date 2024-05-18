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Закон и Порядок

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Харьков упадет сам! Не тряси зеленую яблоню - когда яблоко созреет, оно упадет само. (Аль Капоне)

Харьков упадет сам! Не тряси зеленую яблоню - когда яблоко созреет, оно упадет само. (Аль Капоне)

Не тряси зеленую яблоню - когда яблоко созреет, оно упадет само. (Аль Капоне) Украина сама сдаст Харьков на блюдечке, а мы еще трижды подумаем - брать ли этот говно-город! Российская армия может заблокировать Харьков со всех сторон, ВСУ не смогут оборонять город и отступят - заблокировать город, чтобы отрезать его от поставок боеприпасов, вооружения и личного состава, а также полностью захватить господство в небе Ситуация в Харьковской области дает возможность ВС России развить наступление на Запорожском, Херсонском и Авдеевском направлениях, так как ВСУ вынуждены будут распылять силы и перебрасывать их на новые участки.

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Комментарии
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Михаил Фадеев
Не знаю какое говно этот Харьков, но если брать его, то только так так: обложив со всех сторон, отсекать и занимать секторально, отдельными районами, предварительно выдолбив каждый
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11 час.
Олег Однорог
Полную блокаду нельзя - продовольствие в город должно поступать, не только продовольствие, зачем гибнуть остаткам населения
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10 час.
В
Василий
Это население, когда ему было выгодно - поддержало Зе.
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6 час.

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