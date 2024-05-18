Харьков упадет сам! Не тряси зеленую яблоню - когда яблоко созреет, оно упадет само. (Аль Капоне)

Не тряси зеленую яблоню - когда яблоко созреет, оно упадет само. (Аль Капоне) Украина сама сдаст Харьков на блюдечке, а мы еще трижды подумаем - брать ли этот говно-город! Российская армия может заблокировать Харьков со всех сторон, ВСУ не смогут оборонять город и отступят - заблокировать город, чтобы отрезать его от поставок боеприпасов, вооружения и личного состава, а также полностью захватить господство в небе Ситуация в Харьковской области дает возможность ВС России развить наступление на Запорожском, Херсонском и Авдеевском направлениях, так как ВСУ вынуждены будут распылять силы и перебрасывать их на новые участки.