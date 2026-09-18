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Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,2 раза

Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,2 раза

Основной рост в этот период происходил за счет кредитования в рамках собственных программ банка – его объем за 8 месяцев вырос в 1,5 раза по сравнению с сопоставимым периодом 2025 года – до 21,3 млрд рублей.

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