Neuralink надеется более удачно вживить имплант второму пациенту — добровольца уже ищутВ январе этого года первый пациент с параличом четырёх конечностей получил мозговой имплант Neuralink, который к настоящему времени позволяет ему неплохо управлять компьютером в аркадных играх и стратегии.