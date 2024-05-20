Neuralink надеется более удачно вживить имплант второму пациенту — добровольца уже ищутВ январе этого года первый пациент с параличом четырёх конечностей получил мозговой имплант Neuralink, который к настоящему времени позволяет ему неплохо управлять компьютером в аркадных играх и стратегии.
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