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Царьград

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В Перми прокуратура проведет прямую линию по коррупции 22 сентября

В Перми прокуратура проведет прямую линию по коррупции 22 сентября

Прокуратура Пермского края 22 сентября с 11:00 до 12:00 проведёт прямую телефонную линию по вопросам административной ответственности за коррупционные правонарушения, на звонки по номеру 8 (342) 217-54-02 ответит прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Русалина Волокитина.

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