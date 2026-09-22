В Перми прокуратура проведет прямую линию по коррупции 22 сентября

Прокуратура Пермского края 22 сентября с 11:00 до 12:00 проведёт прямую телефонную линию по вопросам административной ответственности за коррупционные правонарушения, на звонки по номеру 8 (342) 217-54-02 ответит прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Русалина Волокитина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ Мигранты не платя...
- ЮГ Средняя пенсия не...
- ЮГ Пустить Россию по...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым