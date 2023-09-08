Рубрики два в одном - "Вынесено из комментариев" и "Дискуссия". Обсуждается вопрос, стоит ли России принимать хохлов, которых хотят депортировать из европки додому, до хаты на могилизацию.
Напрыгали - жрите!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда Кувыкина
Вообще то, лучше бы перестала РФ принимать и укров и узкоглазых, простите, потом будет как во Франции... Как то так, по простому...)))
Ответить
12 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Все правильно, и кишлачников тоже нах...
Ответить
11 час.
Игорь Гурьев
пусть лучше едут в европу, украинская нация должна там раствориться. Она, искусственно созданная, полностью доказала свою не жизнеспособность, а самое главное - большую опасность для славянского мира. Нам ещё ядерной войны из-за них не хватало.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии