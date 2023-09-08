Страна и люди

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Напрыгали - жрите!

Рубрики  два  в  одном -  "Вынесено  из  комментариев"  и  "Дискуссия".  Обсуждается  вопрос,    стоит  ли  России  принимать  хохлов,  которых   хотят  депортировать  из  европки    додому,  до  хаты   на  могилизацию.

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Комментарии
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Надежда Кувыкина
Вообще то, лучше бы перестала РФ принимать и укров и узкоглазых, простите, потом будет как во Франции... Как то так, по простому...)))
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12 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Все правильно, и кишлачников тоже нах...
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11 час.
Игорь Гурьев
пусть лучше едут в европу, украинская нация должна там раствориться. Она, искусственно созданная, полностью доказала свою не жизнеспособность, а самое главное - большую опасность для славянского мира. Нам ещё ядерной войны из-за них не хватало.
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9 час.

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