Заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что британские военные помогают Вооруженным силам Украины запускать ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow, являются вопиющим злоупотреблением разведданными.
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