Daily Moscow

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Шойгу анонсировал завершающий этап внезапной проверки Тихоокеанского флота 18 апреля

Шойгу анонсировал завершающий этап внезапной проверки Тихоокеанского флота 18 апреля

Как рассказал в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным министр обороны РФ Сергей Шойгу, Тихоокеанский флот (ТОФ) России в ходе внезапной проверки приведен в полную боеготовность, силы и войска приступили к выполнению учебно-боевых задач.

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