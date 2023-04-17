Шойгу анонсировал завершающий этап внезапной проверки Тихоокеанского флота 18 апреля

Как рассказал в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным министр обороны РФ Сергей Шойгу, Тихоокеанский флот (ТОФ) России в ходе внезапной проверки приведен в полную боеготовность, силы и войска приступили к выполнению учебно-боевых задач.