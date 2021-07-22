Комсомольская правда

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МИД РФ: Талибы* контролируют почти всю границу Афганистана с Таджикистаном

МИД РФ: Талибы* контролируют почти всю границу Афганистана с Таджикистаном

Боевики радикального движения «Талибан»* контролируют уже почти полностью контролируют афганско-таджикскую границу, другие террористические организации укрепляют свое влияние на севере Афганистана, сообщил замглавы российского МИД Андрей Руденко.

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