МИД РФ: Талибы* контролируют почти всю границу Афганистана с Таджикистаном

Боевики радикального движения «Талибан»* контролируют уже почти полностью контролируют афганско-таджикскую границу, другие террористические организации укрепляют свое влияние на севере Афганистана, сообщил замглавы российского МИД Андрей Руденко.
Боевики радикального движения «Талибан»* контролируют уже почти полностью контролируют афганско-таджикскую границу, другие террористические организации укрепляют свое влияние на севере Афганистана, сообщил замглавы российского МИД Андрей Руденко.
Свежие комментарии