Вице-губернатор ХМАО Ислаев усиливает контроль над проблемными стройками

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев на заседании комитета окружной думы по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательству взял на дополнительный контроль проблемные социальные объекты, которые не удалось достроить его предшественникам.
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