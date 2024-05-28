Вице-губернатор ХМАО Ислаев усиливает контроль над проблемными стройками

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев на заседании комитета окружной думы по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательству взял на дополнительный контроль проблемные социальные объекты, которые не удалось достроить его предшественникам.