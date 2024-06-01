Клава Кока рассказала о своем любимом районе Екатеринбурга

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) рассказала о любимых местах родного города. Больше всего ее привлекает центр и Плотинка, заявила Высокова во время пресс-подхода на фестивале VK FEST.
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