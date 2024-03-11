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ВЦИОМ сделал прогноз об итогах выборов президента России

ВЦИОМ сделал прогноз об итогах выборов президента России

Владимир Путин на президентских выборах может получить 82% голосов, ожидаемая явка составляет 71%. Такие данные 11 марта приводятся в электоральном расчете Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), подготовленного по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

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