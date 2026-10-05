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Газета.ру

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Аналитик Солдатенкова: cash-in будет востребован среди клиентов цифровых банков

Аналитик Солдатенкова: cash-in будет востребован среди клиентов цифровых банков

Востребованность функции пополнения счета через сторонние банкоматы будет зависеть от числа подключившихся финансовых организаций, а также от размера комиссии.

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