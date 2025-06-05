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Никита Кричевский: Лучшее обучение – платное. Это не про систему образования, если что

Никита Кричевский: Лучшее обучение – платное. Это не про систему образования, если что

По правде говоря, мне непонятна логика прокуроров, когда они в 70% случаев отказывают Роспотребнадзору во внеплановых проверках общепита и магазинов.

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Комментарии
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М
ММ
Большинство прочитали заголовок и о чем-то судят. Кто-то прочитал статью, слова понял, текст не понял. Вообще, внеплановые проверки по обращениям граждан, по типу &quot;контрольная закупка&quot; просто обязаны существовать. Например, магазин продает тухлую еду. СЕГОДНЯ. Через неделю ее не будет, но толпа отравится. Сегодня жалоба- сегодня контрольная закупка и завтра огромный штраф! Но при ложном доносе или борьбе с конкурентами наказывать доносчиков! Тем же штрафом.
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10 час.
Семен Демин
Платное обучение - это не обучение, а покупка диплома. Обучать будут не способных, а богатых. Это разрушение страны через отмену образования, это очередное потерянное поколение.
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5 час.
СК
Сергей К
иллюзия - про конкуренцию. Холявить могут все скопом. И, вот, положим, заведение кого-то травит - некачественная пища. Бороться с этим с помощью конкуренции? Вы - идиот...? Сажать надо... Иначе граждане власти не поймут. И морду набьют...
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2 час.
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