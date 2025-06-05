По правде говоря, мне непонятна логика прокуроров, когда они в 70% случаев отказывают Роспотребнадзору во внеплановых проверках общепита и магазинов.
Никита Кричевский: Лучшее обучение – платное. Это не про систему образования, если что
Комментарии
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М
ММ
Большинство прочитали заголовок и о чем-то судят. Кто-то прочитал статью, слова понял, текст не понял. Вообще, внеплановые проверки по обращениям граждан, по типу "контрольная закупка" просто обязаны существовать. Например, магазин продает тухлую еду. СЕГОДНЯ. Через неделю ее не будет, но толпа отравится. Сегодня жалоба- сегодня контрольная закупка и завтра огромный штраф! Но при ложном доносе или борьбе с конкурентами наказывать доносчиков! Тем же штрафом.
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10 час.
Семен Демин
Платное обучение - это не обучение, а покупка диплома. Обучать будут не способных, а богатых. Это разрушение страны через отмену образования, это очередное потерянное поколение.
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5 час.
СК
Сергей К
иллюзия - про конкуренцию. Холявить могут все скопом. И, вот, положим, заведение кого-то травит - некачественная пища. Бороться с этим с помощью конкуренции? Вы - идиот...? Сажать надо... Иначе граждане власти не поймут. И морду набьют...
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2 час.
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