Никита Кричевский: Лучшее обучение – платное. Это не про систему образования, если что

М

ММ

Большинство прочитали заголовок и о чем-то судят. Кто-то прочитал статью, слова понял, текст не понял. Вообще, внеплановые проверки по обращениям граждан, по типу "контрольная закупка" просто обязаны существовать. Например, магазин продает тухлую еду. СЕГОДНЯ. Через неделю ее не будет, но толпа отравится. Сегодня жалоба- сегодня контрольная закупка и завтра огромный штраф! Но при ложном доносе или борьбе с конкурентами наказывать доносчиков! Тем же штрафом.