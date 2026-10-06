MNQ 10/6 Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures (Dec 2026) CME_MINI:MNQZ2026 Fantasy2024 Sorry in a class alot of background noise Nasdaq all time high Looking for a pullback to go long.
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