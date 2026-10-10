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Татар-информ

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«Зенит-Казань» начнет борьбу за финал предсезонного турнира матчем с «Динамо»

«Зенит-Казань» начнет борьбу за финал предсезонного турнира матчем с «Динамо»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Казанский «Зенит» 10 октября поборется за выход в финал предсезонного турнира по волейболу.

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