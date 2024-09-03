Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Россия получит от Ирана баллистические ракеты, но Запад ограничится гневной риторикой – Bloomberg

Россия получит от Ирана баллистические ракеты, но Запад ограничится гневной риторикой – Bloomberg

Bloomberg со ссылкой на собственные источники утверждает, будто европейские чиновники ожидают, что Иран в ближайшее время передаст России баллистические ракеты, что может вызвать быструю и негативную реакцию со стороны западных союзников Украины.

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