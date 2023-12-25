Нерегулярные месячные после родов при грудном вскармливании: причины, как восстановить

Беременность для любой женщины — это непростое испытание, которое ложится на ее плечи. Ее организм претерпевает определенные изменения, ведь ему предстоит обеспечить полноценное развитие другому живому существу внутри себя.
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