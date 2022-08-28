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А как же салат «Мимоза»? В Росрыболовстве подтвердили коварный характер сайры

А как же салат «Мимоза»? В Росрыболовстве подтвердили коварный характер сайры

В России не стоит ожидать большого улова сайры. В России не стоит ожидать большого улова сайры.  Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) в своем телеграм-канале сообщило, что в этом году российские суда не приступали к промыслу сайры.

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