А как же салат «Мимоза»? В Росрыболовстве подтвердили коварный характер сайры

В России не стоит ожидать большого улова сайры. В России не стоит ожидать большого улова сайры. Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) в своем телеграм-канале сообщило, что в этом году российские суда не приступали к промыслу сайры.
В России не стоит ожидать большого улова сайры. В России не стоит ожидать большого улова сайры. Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) в своем телеграм-канале сообщило, что в этом году российские суда не приступали к промыслу сайры.
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