На Украине зафиксированы многочасовые задержки поездов

www.globallookpress.com/Marianna Kotyk/Keystone Press Agency Более 30 пассажирских поездов на Украине следуют с существенными задержками, некоторые составы отстают от графика более чем на восемь часов.
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