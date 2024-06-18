Татьяна Монтян: ​И к чему такому готовятся Штаты?

Пока Столтенберг махает ядерной дубиной, в США происходят куда более интересные события. Палата представителей Конгресса США приняла закон об автоматической регистрации мужчин в возрасте от 18 до 26 лет для выборочной службы.
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