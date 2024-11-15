Скрепами с ноги в грудь девчонке

толерантными надо быть, толерантными. Пусть нас убивают и грабят, а мы должны быть толерантными. Только вот , какая сволочь это придумала?

НМ

Наталья Мусинова

" а женщин побивайте " У них в семе сразу высокомерное отношение к женщинам . Нужно ли нам такое в нашей культуре ? Нужны ли нам такие сограждане с таким высокомерным и жестоким отношением ? Лишить гражданства и вида на жительство и выслать в Среднюю Азию.