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Скрепами с ноги в грудь девчонке

Скрепами с ноги в грудь девчонке

Ходит по телеге ролик, в котором старшеклассник бьет ногой в грудь девушке - однокласснице. Много возмущений в адрес правоохранительных органов.

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Комментарии
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Александр Зубков
Директор вообще без мозгов,так же как и этот дебил азер.
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1 час.
Валерий Цымбулов
толерантными надо быть, толерантными. Пусть нас убивают и грабят, а мы должны быть толерантными. Только вот , какая сволочь это придумала?
Ответить
1 час.
НМ
Наталья Мусинова
&quot;  а женщин побивайте &quot; У них  в  семе сразу высокомерное  отношение к женщинам . Нужно ли нам такое в нашей  культуре  ? Нужны  ли нам такие сограждане  с таким  высокомерным и жестоким отношением ? Лишить гражданства и вида на жительство  и  выслать  в  Среднюю  Азию.
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52 мин.

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