Ходит по телеге ролик, в котором старшеклассник бьет ногой в грудь девушке - однокласснице. Много возмущений в адрес правоохранительных органов.
Скрепами с ноги в грудь девчонке
Комментарии
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Александр Зубков
Директор вообще без мозгов,так же как и этот дебил азер.
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1 час.
Валерий Цымбулов
толерантными надо быть, толерантными. Пусть нас убивают и грабят, а мы должны быть толерантными. Только вот , какая сволочь это придумала?
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1 час.
НМ
Наталья Мусинова
" а женщин побивайте " У них в семе сразу высокомерное отношение к женщинам . Нужно ли нам такое в нашей культуре ? Нужны ли нам такие сограждане с таким высокомерным и жестоким отношением ? Лишить гражданства и вида на жительство и выслать в Среднюю Азию.
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52 мин.
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