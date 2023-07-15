Военное обозрение

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Послевоенное использование пистолетов, произведённых и разработанных в нацистской Германии

Послевоенное использование пистолетов, произведённых и разработанных в нацистской Германии

После окончания Второй мировой странам-победительницам достались миллионы единиц стрелкового оружия, произведённого в Третьем рейхе.

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Комментарии
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Михаил Васильев
Трудно было указать марки пистолетов под каждым фото?
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