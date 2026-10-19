Постоянная забывчивость в молодом возрасте может указывать на депрессию или тревожное расстройство. Об этом RT сообщил врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Максим Панков.
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