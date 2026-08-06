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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Впервые в 1/16 финала «Мастерса» нет ни одного игрока из топ-6

На «Мастерсе» в Монреале к 3-м кругу не осталось ни одного теннисиста из топ-6. Янник Синнер , Карлос Алькарас и Новак Джокович не приехали на турнир, Александр Зверев проиграл стартовый матч Тэллону Грикспору , Даниил Медведев – Ботику ван де Зандшульпу .

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