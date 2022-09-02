Посольство РФ призвало США отказаться от потолка цен на нефть из РФ

Global Look Press/Zamir Usmanov/Russian Look Посольство России призвало США отказаться от инициатив об установлении ценового потолка на российскую нефть, так как это грозит дальнейшим обрушением нефтяного рынка, сообщили в Telegram-канале дипмиссии.
Global Look Press/Zamir Usmanov/Russian Look Посольство России призвало США отказаться от инициатив об установлении ценового потолка на российскую нефть, так как это грозит дальнейшим обрушением нефтяного рынка, сообщили в Telegram-канале дипмиссии.
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