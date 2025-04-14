Минобороны России ответит на вопрос о показе "Орешника" на Параде Победы

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, указал Министерство обороны как компетентный источник для ответа на вопрос о вероятной демонстрации комплекса "Орешник" на предстоящем Параде Победы на Красной площади.
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