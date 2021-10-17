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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 18 октября 2021 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 18 октября 2021 года

Энергетический прогноз на восемнадцатое октября 2021 года. Числовой вибрационный код 910 =Бог - в покое, бес - в суете.

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Ольга
Благодарю! 🙏
Irina Karamysheva (Карамышева)
ПОНРАВИЛИСЬ ОСОБЕННО ФРАЗЫ: "Ваша реакция на жизненные ситуации есть показатель вашего эго или вашей духовности." "Бог - в покое, бес - в суете. Каждый решает сам, кого пустить в свой дом, в свою Жизнь, в своё сердце..". БЛАГОДАРЮ!

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