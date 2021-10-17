ЭНЕРГИЯ ДНЯ 18 октября 2021 года

Приветствуем ВАС на сайте ГАЛАКТИКАОбществоЭНЕРГИЯ ДНЯ 18 октября 2021 года Энергетический прогноз на восемнадцатое октября 2021 года. Числовой вибрационный код 910 =Бог - в покое, бес - в суете.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьООльгаБлагодарю! 🙏Irina Karamysheva (Карамышева)ПОНРАВИЛИСЬ ОСОБЕННО ФРАЗЫ: "Ваша реакция на жизненные ситуации есть показатель вашего эго или вашей духовности." "Бог - в покое, бес - в суете. Каждый решает сам, кого пустить в свой дом, в свою Жизнь, в своё сердце..". БЛАГОДАРЮ!Комментировать
Свежие комментарии