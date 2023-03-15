IDEMIA запустила бесконтактные биометрические терминалы

Компания-лидер в сфере сетевой безопасности компания IDEMIA (Франция) занимающаяся технологиями идентификации, объявила о запуске 2-х бесконтактных биометрических терминалов, которые призваны ускорить процессы проверки личности путешественников.
Компания-лидер в сфере сетевой безопасности компания IDEMIA (Франция) занимающаяся технологиями идентификации, объявила о запуске 2-х бесконтактных биометрических терминалов, которые призваны ускорить процессы проверки личности путешественников.
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