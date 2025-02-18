Актриса Тамбовтеатра Валентина Попова награждена орденом "За заслуги в культуре и искусстве". Указ №76 "О награждении государственными наградами Российской Федерации" подписал президент России Владимир Путин.
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