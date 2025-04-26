Случившаяся более двух тысяч лет назад битва уничтожила важную экосистему Китая

Из-за пожара, устроенного армией Хань при нападении на королевство Наньюэ в 111 году до нашей эры, обширные леса оказались под угрозой, а глиптостробус повислый, ранее доминировавший в болотных лесах Южного Китая, оказался на грани исчезновения.
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