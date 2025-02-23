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Британия 24 февраля объявит о новом масштабном пакете санкций против РФ

Британия 24 февраля объявит о новом масштабном пакете санкций против РФ

Великобритания в понедельник, 24 февраля, представит новый масштабный пакет санкций против России. Об этом 23 февраля сообщает Barron’s со ссылкой на заявление министра иностранных дел Британии Дэвида Лэмми агентству AFP.

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