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В Якутии полицейские провели совместное мероприятие по финансовой грамотности на городской выставке-ярмарке

Сотрудники патрульно-постовой службы МУ МВД России «Якутское» и представители Регионального центра компетенций по финансовой грамотности Республики Саха (Якутия) провели акцию по профилактике дистанционного мошенничества и краж с банковских карт.

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