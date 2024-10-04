Владимир Беглецов: «Свое рождение профессиональное и творческое я получил именно здесь, в Петербурге»

Директор Хорового училища имени М. И. Глинки, дирижер, заслуженный артист России Владимир Беглецов стал героем нового выпуска видеопроекта «Культурный дневник» — Владимир Евгеньевич, расскажите про историю Хорового училища.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии