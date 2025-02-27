Федеральное управление гражданской авиации США может передать многомиллиардный контракт Starlink вместо Verizon

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) рассматривает возможность передачи многомиллиардного контракта на модернизацию системы связи для управления воздушным движением компании Starlink, дочернему предприятию SpaceX.
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