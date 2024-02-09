20 пешеходов попали под колеса автомобилей в Иркутске за январь

За январь в Иркутске зафиксировано 20 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, что на 5 случаев больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.
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